Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Lkw schiebt zwei Autos zusammen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.01.2020, hat ein Lkw auf der A 98/B 34 bei Laufenburg zwei vor ihm fahrende Autos zusammengeschoben. Dabei erlitt ein 40 Jahre alte Pkw-Fahrer leichte Verletzungen. Gegen 11:00 Uhr hatten die beiden Autofahrer verkehrsbedingt an der Abfahrt Hausenstein angehalten, was der nachfolgende 59-jährige Lkw-Fahrer zu spät bemerkte. Der Lkw prallte in einen Ford, der auf einen Audi geschoben wurde. Dabei verletzte sich der Audi-Fahrer leicht, der 60-jährige Ford-Fahrer und auch der Lkw-Fahrer blieben unversehrt. Der Blechschaden liegt bei insgesamt ca. 10000 Euro.

