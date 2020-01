Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.01.2020, zwischen 07.30 Uhr und 08 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Buchenbrandparkplatz einen geparkten VW Golf und verursachte Sachschaden. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte an der linken Seite einen erheblichen Schaden haben. Am Golf wurde das vordere rechte Fahrzeugeck beschädigt. Der Schaden am Golf beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet Zeugen sich unter Telefon 07673 8890-0 zu melden

