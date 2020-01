Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 28.01.2020, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr, wurde in der Jungnauer Straße/ Ecke Landecker Straße in Denzlingen ein Unfall verursacht. Ein unbekannter Autofahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug. Durch den Unfall entstand an dem ordnungsgemäß geparktem blauen Ford Fiesta ein Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei Waldkirch ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Telefon: 07681 / 4074-0

