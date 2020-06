Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020620-428: Einbruch in Matratzengeschäft

Gummersbach (ots)

Zwei Tresore und einen PC erbeuteten Kriminelle, die am Pfingstwochenende in der Gummersbacher Straße in ein Matratzengeschäft eingebrochen sind.

Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Samstag und 5:45 Uhr am Dienstag (2. Juni) verschafften sich die Täter durch einen Lichtschacht zunächst Zugang zum Kellerraum des Geschäfts. Vom Keller aus gelangten die Täter in den Verkaufsraum, wo sie es auf zwei Tresore (beide etwa 30x40 cm) und einen PC abgesehen hatten. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell