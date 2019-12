Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Pedale verwechselt

Am Donnerstag landete eine Seniorin in Donzdorf an einer Hauswand.

Die Frau war gegen 10 Uhr aus Richtung Öschstraße in der Wagnerstraße unterwegs. Möglicherweise hatte sie an ihrem Mercedes das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Sie fuhr durch einen Garten und landete an einem Haus. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach Erkenntnissen der Polizei nur vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an Haus, Garten und Auto dürfte rund 20.000 Euro betragen.

