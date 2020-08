Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alkoholisierter 27-Jähriger pöbelt am Langen See Passanten an; Alkoholisierter 26-Jähriger verursacht über 40.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Alkoholisierter 27-Jähriger pöbelt am Langen See Passanten an

Das Verhalten eines 27-Jährigen am Dienstag gegen 17:45 Uhr in Böblingen am "Langen See" in der Flugfeldallee brachte dem Mann eine Nacht im Polizeigewahrsam ein. Der 27-Jährige war offensichtlich stark alkoholisiert und beleidigte und pöbelte am "Langen See" umstehende Personen im Bereich der Treppen an, bis die meisten Leute aufgrund seines Verhaltens die Örtlichkeit verlassen hatten. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den 27-Jährigen dann auf richterliche Anordnung in Gewahrsam nahm. Er wurde am Mittwochmorgen wieder entlassen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung bei dem Mann. Dieser war bereits zuvor in einem Discounter in der Rudolf-Diesel-Straße aufgefallen, als er sich dort schon mit Beschäftigten anlegte, sie beleidigte und das Geschäft nicht verlassen wollte. Mögliche weitere Geschädigte, die durch den 27-Jährigen ebenfalls beleidigt worden sind, können sich zur Anzeigeerstattung unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen melden.(sh)

Böblingen: Alkoholisierter 26-Jähriger verursacht über 40.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Drei beschädigte Pkw und ein leicht verletzter 26-Jähriger sind die Folgen eines Verkehrsunfalles unter Alkoholeinfluss am Mittwoch gegen 0.35 Uhr in der Tiergartenstraße in Böblingen. Der Mann fuhr mit seinem Smart die Tiergartenstraße entlang und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte der Smart mit einem BMW und einem Peugeot, die in der Tiergartenstraße am Fahrbahnrand geparkt waren. Bei der Kollision wurde der 26-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung. Er musste sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des 26-Jährigen. Die verursachten Sachschäden wurden insgesamt auf etwa 42.500 Euro geschätzt.(sh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell