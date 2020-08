POL-LB: Waldenbuch: Lkw kollidiert mit Baum und Verkehrszeichen; Böblingen-Dagersheim: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Waldenbuch: Lkw kollidiert mit Baum und Verkehrszeichen

Am Mittwoch kollidierte ein Lkw gegen 4:30 Uhr in der Liebenaustraße in Waldenbuch mit einem Baum und einem Verkehrszeichen. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs geriet der 27-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug bei einer Verkehrsinsel auf Höhe der Königsberger Straße von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision wurde der Mann leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 650 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Lkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Böblingen-Dagersheim: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 17:15 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen in der Goethestraße in Böblingen-Dagersheim abgestellten Fiat. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

