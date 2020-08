Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Hundeangriff, Oberriexingen: Wohnmobil zerkratzt; Möglingen: PKW gerät in Garage in Brand

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Nach Hundeangriff verletzt und beleidigt

Am Dienstag kurz nach 15.00 Uhr ging eine 58-jährige Frau mit zwei angeleinten Hunden in der Jägerstraße in Kornwestheim spazieren. Aus einem dortigen Grundstück kam plötzlich ein großer Hund auf die Frau und ihre beiden Hunde zu gerannt. Dieser griff einen der Hunde an. Die Frau stieß den angreifenden Hund mit einem Fuß weg und verletzte sich hierbei leicht am rechten Knie. Als der 40 Jahre alte, vermeintliche Besitzer des angreifenden Hundes hinzukam, entwickelten sich Streitgkeiten, in deren Verlauf die Frau beleidigt worden sein soll. Keiner der Hunde wurde verletzt. Der 40-Jährige muss mit Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Beleidigung rechnen.

Oberriexingen: Wohnmobil zerkratzt

Eine Zeugin beobachtete am Dienstag gegen 22.10 Uhr zwei bislang unbekannte, vermutlich jugendliche Personen, die ein in der Straße "Eisberger" in Oberriexingen abgestelltes Wohnmobil zerkratzten. Anschließen flüchteten sie lachend. Die Beschädigungen führten zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Möglingen: Pkw gerät in Garage in Brand

Bei einem Pkw-Brand in einer Einzelgarage im Lerchenweg in Möglingen am Dienstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Das Feuer konnte bereits nach wenigen Minuten durch die Freiwillige Feuerwehr Möglingen gelöscht werden. Der Brand ging vermutlich aufgrund eines technischen Defekts vom Motorraum des VW aus. Durch die Flammen und Hitzentwicklung wurde der VW vollständig zerstört. Die Garage wurde nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Das angrenzende Mehrfamilienhaus blieb unbeschädigt. Es wurde niemand verletzt. Ein Rettungswagen sowie drei Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr befanden sich vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell