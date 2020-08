Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht, Blutentnahme nach missglücktem Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 15.15 Uhr und 17.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein - oder Ausparken einen VW und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Sindelfingen: Blutentnahme nach missglücktem Überholmanöver

Ein 25-Jähriger verlor am Dienstag gegen 14.00 Uhr bei einem Überholmanöver auf der Landesstraße 1185 zwischen Sindelfingen und Maichingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford Mustang kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und erst nach 50 Metern auf einer Wiese zum Stillstand. Vermutlich hatte der Fahrer zuvor einen entgegenkommenden Mercedes übersehen und deshalb den Überholvorgang unkontrolliert abbrechen müssen. Der 72-jährige Mercedes-Lenker musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem zu überholenden Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Mercedes-Fahrers um einen grauen lieferwagenartigen Van gehandelt haben. Dieser fuhr unbeeindruckt von dem Ereignis weiter. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von berauschender Mittel stehen könnte. Er musste sich eine Blutentnahme unterziehen. Es entstand lediglich am Ford Mustang ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeugs sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell