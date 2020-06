Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim - Zeugen gesucht

Nach einem rücksichtslosen Überholmanöver am Sonntag bei Steinheim sucht die Polizei Zeugen.

Zeugen sucht die Heidenheimer Polizei, die Angaben zu einem rücksichtslosen Überholmanöver auf der Bundestraße 466 bei Söhnstetten machen können. Der bislang unbekannte VW Fahrer soll am Sonntag gegen 8.30 Uhr von Heidenheim in Richtung Söhnstetten unterwegs gewesen sein. Dabei überholte er am Ortsausgang auf Höhe der Hangstraße einen vorausfahrenden Fiat. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Audi in Richtung Heidenheim. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Audifahrer ganz nach rechts und fuhr in die Leitplanken. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Die Polizei in Heidenheim (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

