Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Achtung Kontrolle

Am Sonntag nahm die Polizei motorisierte Zweiräder bei Ehingen genauer unter die Lupe.

Ulm (ots)

Zwischen 12 und 17 Uhr kontrollierten Spezialisten der Polizei motorisierte Zweiräder. Bei Schmiechtal stoppten die Beamten knapp 30 Motorräder und nahmen sie unter die Lupe. Erfreulich zu vermelden, dass sich fast alle Motorräder in einem ordnungsgemäßen Zustand befand. Lediglich in zwei Fällen gab es Beanstandungen im Hinblick auf die Bereifung. Darüberhinaus hatten die Beamten noch ein Videofahrzeug im Einsatz und schauten nach Verkehrsteilnehmern die zu schnell fuhren. Zwischen Nasgenstadt und Rißtissen stoppten sie einen 48-jährigen Motorradfahrer. Anstatt der erlaubten 100 km/h fuhr dieser teilweise Geschwindigkeiten über 200 km/h. Neben einem mehrmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg wird er mit mehreren hundert Euro Bußgeld rechnen müssen.

+++++++ 1145997

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell