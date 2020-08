Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kokain sichergestellt; Sindelfingen: Exhibitionist am Mönchsbrunnen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Kokain sichergestellt

Den richtigen Riecher hatten Beamte des Polizeireviers Böblingen, als sie am späten Mittwochabend gegen 23:35 Uhr zwei 28 und 24 Jahre alte Männer in einem Hofraum an der Mühlbachstraße kontrollierten. Nachdem sie auf einem dortigen Tisch Reste von Marihuana feststellten, durchsuchten sie die Männer vor Ort. Dabei entdeckten sie in der Hose und der Unterwäsche des 28-Jährigen drei Kokain-Plomben und in seinem Geldbeutel eine kleine Menge Marihuana. In der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Beamten anschließend weitere zehn Kokainplomben und drei Feinwaagen sicher.

Sindelfingen: Exhibitionist am Mönchsbrunnen

Komplett entkleidet zeigte sich am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr ein 66-jähriger Mann einer Radfahrerin beim Mönchsbrunnen neben der Kreisstraße 1055. Die Radfahrerin sprach kurz darauf eine Polizeistreife an und die Beamten trafen den Tatverdächtigen noch am Mönchsbrunnen an. Sollte der Mann noch weiteren Personen aufgefallen sein, so werden sie gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

