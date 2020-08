Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.08.2020, um 02:05 Uhr, fiel einer Streife ein Schlangenlinien fahrender Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße, in Neustadt auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 42-jährigen Neustadter konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Folglich wurde der Mann zwecks Blutprobenentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle wurde entsprechend in Kenntnis gesetzt.

Aus konkretem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr grundsätzlich eine uneingeschränkte Eignung/Fahrtüchtigkeit voraussetzt. Dies gilt auch für Radfahrer.

