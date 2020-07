Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Mann verliert Geld und setzt Finderlohn aus

Korbach (ots)

Ein 80-jähriger Mann war am Donnerstag, 25. Juni, in Korbach. Bei einer Sparkasse hob er gegen 17.00 Uhr einen größeren Geldbetrag ab und hielt sich anschließend im Innenstadtbereich von Korbach auf. Als er gegen 18.30 Uhr bemerkte, dass er den Briefumschlag der Sparkasse mit dem Geld verloren hatte, suchte er den Bereich ab, in dem er sich zuvor aufgehalten hat. Da er bis heute das Geld nicht finden konnte, meldete er sich bei der Polizei Korbach. Der 80-Jährige setzte einen Finderlohn in Höhe von 250 (zweihundertfünfzig) Euro für die Person aus, die den verlorenen Geldbetrag findet und bei einer zuständigen Stelle, Fundbüro oder Polizei, abgibt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

