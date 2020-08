Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs

Neustadt/Weinstraße - Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020, zwischen 11 und 18 Uhr, wurden durch speziell geschulte Einsatzkräfte Motorradkontrollen im Dienstbezirk der Polizeidirektion Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei einer ersten Kontrollstelle im Bad Dürkheimer Stadtteil Grethen, wurden insgesamt 19 Motorräder ohne jegliche Beanstandungen kontrolliert. Eine weitere Kontrollstelle wurde in der Ortschaft Breitenstein, im Elmsteiner Tal (Landstraße 499) eingerichtet. Hier wurden insgesamt 7 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da sie das an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bestehende Durchfahrtsverbot missachteten.

