POL-GI: Verkehrsunfallstatistik 2019 für den Landkreis Gießen Konstante Gesamtunfallzahlen+++Bundesstraßen 457 und 276 im Fokus+++Rückgang der Verletzten

Verkehrsunfallstatistik 2019 für den Landkreis Gießen Konstante Gesamtunfallzahlen+++Bundesstraßen 457 und 276 im Fokus+++Rückgang der Verletzten

Gießen

Pressemeldung vom 29.05.2020:

Verkehrsunfallstatistik 2019 für den Landkreis Gießen:

Konstante Gesamtunfallzahlen+++Bundesstraßen 457 und 276 im Fokus+++Rückgang der Verletzten+++Stadtbereich Gießen Schwerpunkt bei Fahrradunfällen+++Anstieg bei den Unfallfluchten

"Die Unfallzahlen im Landkreis Gießen bewegen sich, wenn man die letzten Jahre heranzieht, auf einem etwa gleichbleibenden Niveau. Erfreulich dabei ist, dass die Unfälle, bei denen Menschen verstarben oder schwer verletzt wurden, deutlich sanken. Während 2018 noch 220 Personen bei Unfällen schwer verletzt wurden oder verstarben, waren es im letzten Jahr 172. Acht Menschen kamen 2019 bei Verkehrsunfällen ums Leben. Wichtiger Bestandteil der bei der Betrachtung sind nach wie vor die beiden Strecken entlang der Bundesstraße 276 bei Laubach und der Bundesstraße 457 zwischen Gießen und Nidda. Allein auf der bei Motorradfahrern beliebten Strecke zwischen Laubach und Schotten kamen im letzten Jahr drei Personen ums Leben. Leider setzen dort rücksichtslose Raser das Leben von sich und anderen aufs Spiel. Wir wollen durch viele Kontrollen und Präventionsmaßnahmen schlimme Unfälle verhindern," so Polizeipräsident Bernd Paul bei der Bekanntgabe der Unfallzahlen für den Landkreis Gießen.

Darüber hinaus wies Bernd Paul auf die Unfallzahlen entlang der Bundesstraße 457 hin: "Die Bundesstraße 457 zwischen Gießen und Nidda war für uns in der Betrachtung in den letzten Jahren von großer Bedeutung. Insbesondere an den Einmündungsbereichen bei Lich und Fernwald hatte es immer wieder sehr schwere Verkehrsunfälle gegeben. In Zusammenarbeit mit anderen Behörden konnte erreicht werden, dass gefahrenträchtige Stellen im letzten Jahr durch bauliche Maßnahmen offenbar entschärft wurden. Darüber hinaus wurden immer wieder Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und Verstöße konsequent geahndet. Mit all diesen Maßnahmen wollen wir erreichen, dass die Unfallzahlen dort weiter reduziert werden."

