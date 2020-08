Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kellerbrand

Am frühen Morgen des 22.08.2020, kurz vor 5 Uhr, wird ein Wohnungsbrand in der Werderstraße, in Neustadt gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits einige Bewohner des Mehrparteienhauses in Sicherheit gebracht. Der Brandherd konnte im Kellergeschoß des Anwesens ausgemacht und durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die sechs Wohneinheiten konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 EUR. Nach ausreichender Belüftung werden die Wohneinheiten wieder bewohnbar sein. Was genau brandursächlich war, wird Gegenstand der folgenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.

