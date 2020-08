Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, dem 20.08.2020 meldete eine junge Frau eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin aus Wachenheim gab an, dass sie um 14.48 Uhr mit ihrem VW T-ROC von der B271 Abfahrt "Seebach/Wachenheim" auf den Einfädelungsstreifen K7 abbog. Nachdem sie den Blinker gesetzt hatte, zeigte ein Fiat Panda hinter ihr die Lichthupe, was von der Fahrerin so interpretiert wurde, dass er ihr das Einfahren ermöglichen wollte. Als die Autofahrerin den Einfädelungsstreifen verließ, beschleunigte jedoch der Fiat-Fahrer, so dass ihr das Auffahren nicht möglich war. Stattdessen musste sie ihren Wagen stark abbremsen und geriet dadurch leicht gegen die Leitplanke. Da der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Fiat Fahrer und seinem Kennzeichen machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 063229630 oder der E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

