Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagnachmittag in Waghäusel ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Renault die Landesstraße 560 in Richtung Hockenheim. In Höhe Waghäusel, bei der Abfahrt zur Landesstraße 555, musste sie verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit reduzieren. Der hinter ihr fahrende 34 Jahre alte Fiat-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Renault um 90 Grad und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Hierbei verletzte sie sich die Frau glücklicherweise nur leicht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell