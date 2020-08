Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Misslungener Fahrraddiebstahl

Haßloch (ots)

Den Diebstahl seines eigenen Fahrrades verhindert, hat am Donnerstagnachmittag (20. Aug 2020,15:15) ein 16-jähriger Haßlocher. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Haßloch sicherte er sein Fahrrad mit einem Spiralschloss. Nur etwa eine Viertelstunde später beobachtete er einen Unbekannten, wie dieser im Begriff war auf das Fahrrad zu steigen und wegzufahren. Zuvor durchtrennte der Dieb das Schloss mit einem Bolzenschneider. Beherzt schubste er diesen vom Fahrrad, woraufhin der Dieb vom Fahrrad abließ und in Richtung Realschule Plus flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20-jähriger, 180 cm großer Mann bekleidet mit schwarzem T-Shirt der Marke Nike, schwarzen Hosen, weißen Schuhen (Nike) und Mundschutz. Er soll eine Basecap getragen haben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

