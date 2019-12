Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Dacia gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Montagnachmittag in der Hohenecker Straße. Hier wurde zwischen 15.20 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Fachmarktes ein schwarzer Dacia Sandero von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250 gern entgegen.

Nach Angaben der Dacia-Besitzerin hatte sie ihren Wagen gegen 15.20 Uhr in einer Parklücke abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie etwa zehn Minuten später wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Heckstoßstange fest. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell