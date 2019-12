Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungsbrand: Identität des Toten geklärt

Kaiserslautern (ots)

Die Identität des Toten, der nach einem Brand am Montag in einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße leblos in einer Wohnung gefunden wurde (wir berichteten: https://s.rlp.de/nxlXO), steht fest. Bei dem Toten handelt es sich um den 76-jährigen Wohnungsinhaber. Die Todesursache soll durch eine Obduktion geklärt werden. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Spezialisten der Polizei werden heute den Brandort untersuchen. |erf

