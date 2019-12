Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hoher Schaden durch Einbruch bei Autohersteller

Kaiserslautern (ots)

Das Gelände eines Autoherstellers war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Täter richteten dabei hohen Schaden an.

Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass sich Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Sonntag Zugang zu dem Areal am Opelkreisel verschafft haben, indem sie den Zaun aufschnitten. Auf dem Gelände stahlen die Eindringlinge zunächst einen Kleintransporter, diesen beluden sie mit ihrer Beute aus einer Lagerhalle und fuhren anschließend davon. Sowohl von den Tätern als auch von dem Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

Bei der Beute handelt es sich um eine sehr hohe Stückzahl eines bestimmten Auto-Einzelteils, das in dem Werk hergestellt wird. Der Schaden liegt allein dadurch schon im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag, insbesondere in der Zeit zwischen 0 und 3 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Opelkreisel aufgefallen? Und: Wo ist der gestohlene Kleintransporter seitdem gesehen worden? Es handelt sich um ein Werksfahrzeug ohne Straßenzulassung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

