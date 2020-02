POL-AA: Rems-Murr-Keis: Unfälle in Aspach, Plüderhausen und Winnenden, Unfug in Fellbach

Polizeipräsidium Aalen

Aspach: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW die Heilbronner Straße. An der Einmündung zur L1115 erkannte er einen verkehrsbedingt wartenden VW zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Fellbach/Schmiden: Gefährlicher Unfug

Am Samstag gegen 02:10 Uhr wurden der Polizei über Notruf mehrere brennende Müllsäcke an einer Baustelle in der Uhlandstraße gemeldet. Auf der Anfahrt stelle die Streife noch weitere brennende Mülltonnen in der Jakobstraße fest. Eine Mülltonne war bereits von einem Anwohner von der Hauswand weggezogen worden, da die Gefahr bestand, dass der Brand auf eine hölzerne Haustür übergreifen könnte. Der Brand konnte durch die Polizeistreife gelöscht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 07115772-0 an das Polizeirevier Fellbach zu wenden.

Plüderhausen: Betrunken Verkehrszeichen umgefahren

In Plüderhausen ereignete sich am Freitag gegen 22:43 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Heusee. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Renault ein Verkehrszeichen umgefahren hatte. Durch den Aufprall hatte sogar der Airbag ausgelöst. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte durch eine Polizeistreife in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Er war unverletzt. Allerdings stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Deswegen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Winnenden: Auffahrunfall auf der B14

Am Freitag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der B14 ca. 400 Meter nach der Anschlussstelle Nellmersbach in Fahrtrichtung Backnang ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger erkannte zu spät, dass ein 30-Jähriger BMW-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt stark bremsen musste. Er fuhr mit seinem Smart auf den BMW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 EUR. Durch den Unfall waren beide Fahrspuren blockiert. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Dennoch kam es zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr.

