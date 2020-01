Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lorch: Innerorts mit über 100 km/h unterwegs

Lorch (ots)

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd führte am Freitagvormittag Geschwindigkeitskontrollen in der Wilhelmstraße durch. Trauriger Spitzenreiter war ein 21-jähriger Fahrer eines Ford Transit, der gegen 10:45 Uhr mit 113 km/h gemessen wurde. Der junge Mann muss sich nun neben einem Bußgeld von 480 Euro sowie zwei Punkten in Flensburg auch auf ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell