Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rebstöcke beschädigt

Ruppertsberg (ots)

Auf etwa 500,-- Euro beziffert die Polizei Haßloch den Schaden an einem Weinberg in Ruppertsberg, den unbekannte Vandalen angerichtet haben. 25 Rebstöcke mit Dornfelder Weintrauben haben die Täter abgeschnitten. Die Trauben können nicht mehr geerntet werden. Die Tat ereignete sich vom 18. Auf den 19. August nahe der Überführung (Wirtschaftsweg) der B271 zwischen Rupperstberg und Meckenheim. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell