Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand in Enkirch (Gemarkung Monteneubel)

Enkirch (ots)

Am Montag, dem 27.07.2020, kam es gegen 17.10 Uhr zu einem Flächenbrand in Enkirch. Hier gerieten ca. 1,5 ha Brachland in Brand. Durch starken Wind begünstigt, breitete sich das Feuer über mehrere Weinbergs Wege einen Hang hinauf aus. Durch das schnelle Eingreifen verschiedener Feuerwehren konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwehren der VG Traben-Trarbach, VG Sohren, VG Zell, sowie der Polizei Zell.

