Polizei Bielefeld

POL-BI: Hochwertiges Lasermessgerät gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Altenhagen - In der Nacht zu Montag, 18.11.2019, haben Einbrecher in Altenhagen ein Lasergerät aus einem Baucontainer gestohlen.

Der Polier einer Baustelle am Remusweg bemerkte am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr, dass ein Baucontainer aufgebrochen war und rief die Polizei. In dem verschlossenen Container lagerte ein Lasermessgerät der Marke Geo NL 50. Nach Angaben des Poliers sind die Einbrecher ab Sonntag, 16:00 Uhr, auf dem Baustellengelände erschienen. Die Täter verschwanden in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

