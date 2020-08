Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Betrunken und ohne Licht auf dem Gehweg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.08.2020 gegen 23:00 Uhr konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. eine Fahrradfahrerin beobachtet werden, welche mit ihrem Fahrrad den Gehweg in der Schlachthofstraße befuhr. Weiterhin hatte die 45-jährige Frau keine Beleuchtung an ihrem Fahrrad. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau reichlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Die Fahrt war hiermit für die Fahrradfahrerin beendet, eine Blutprobe wurde entnommen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

