POL-GM: 270820-700: Nach Überschlag schwerverletzt ins Krankenhaus

Mehrfach mit seinem Auto überschlagen hat sich am Mittwoch (26. August) in Marienheide ein 19-jähriger Lindlarer.

Um 14:20 Uhr fuhr er mit seinem grauen Peugeot auf der Leppestraße aus Richtung Marienheide kommend in Richtung Lindlar Kaiserau. Kurz vor der Einmündung Schlossstraße, ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Dabei zog sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Peugeot entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16:30 Uhr komplett gesperrt.

