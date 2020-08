Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270820-699: Mehrere Hebelansätze führten nicht zum Erfolg

Bergneustadt (ots)

Vergeblich haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26. August) versucht, in ein Gebäude eines Bekleidungs- und Schuhgeschäfts in der Stadionstraße einzudringen. Im Tatzeitraum zwischen 17 Uhr am Dienstagnachmittag und 7 Uhr am Mittwochmorgen setzten die Täter an mehreren Stellen ihr Hebelwerkzeug an. In die Geschäftsräume hinein gelangten sie jedoch nicht.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

