Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Zeit: 26.06.2020, 19:40 Uhr Ort: Contwig, Am Schwimmbad SV: Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr mit seinem schwarzen Pkw die Straße 'Am Schwimmbad' in Richtung Pirmasenser Straße. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren an einem schwarzen Opel Vivaro, der am Fahrbahnrand bei einem Autohaus mit Front in Richtung Pirmasenser Straße geparkt war, dessen linke Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend in Richtung Dellfeld, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.500 EUR zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell