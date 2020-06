Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gelände des Ölspurdoktor Ziel von Dieben

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter einen Container auf dem Gelände des Ölspurdoktors in Waldfischbach auf. Außerdem zerstachen die Täter Reifen an einem dort abgestellten Abschleppwagen und an einem Gabelstapler. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Auch ist der Hintergrund der Tat nicht geklärt. Sollte es Zeugen geben, die etwas zum Tathergang oder den Tätern sagen können, sollen die sich bei der Polizei melden. /piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell