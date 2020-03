Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Mann verletzt Pizzabote mit Messer und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (5. März 2020) hat ein Mann einen Pizzaboten an der Elisabethstraße mit einem Messer leicht verletzt, nachdem sie in Streit geraten waren. Anschließend ist er mit einem Komplizen geflüchtet.

Gegen 22 Uhr lieferte der 31-jährige Pizzabote eine Bestellung an der Elisabethstraße ab. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, sah er einen Mann, der den Außenspiegel seines Autos abtrat. Daneben stand ein weiterer Mann, der dabei zuschaute. Als er ihn ansprach, schlug ihn der Täter unvermittelt ins Gesicht.

Der 31-jährige Krefelder wehrte sich, woraufhin der Angreifer ein Butterflymesser zog und ihn damit bedrohte. Beim Versuch, ihm das Messer aus der Hand zu treten, wurde er in den Oberschenkel gestochen. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Begleiter in Richtung Schwertstraße.

Der leicht verletzte Mann fuhr zur Pizzeria und sprach dort vorbeifahrende Polizisten an. Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos. Der Pizzabote kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Täter ist ca. 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und hat eine Glatze. Er trug eine grüne Bomberjacke. Sein Begleiter ist ca. 1,80 Meter groß, mit dunklem Irokesenschnitt. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans mit Löchern.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (147)

