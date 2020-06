Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sportverein wird zweimal von Einbrechern heimgesucht

Höhfröschen (ots)

In den letzten Tagen wurde beim FC 1961 Höhfröschen zweimal eingebrochen. Einmal entwendeten die Täter aus dem Sportheim einen Bluetooth-Lautsprecher, im zweiten Fall wurden aus dem Geräteraum zwei Rasentraktoren, ein Dampfstrahler und ein Handdüngerstreuer entwendet. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Täterhinweise sollten an die Polizei in Wald-fischbach-Burgalben ergehen. /piwfb

