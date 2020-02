Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Zaberfeld: Verursacher nach Unfallflucht gesucht 4000 Euro Sachschaden entstanden an einem schwarzen Opel Corsa in Zaberfeld-Leonbronn. Das Fahrzeug war am Samstag zwischen 17.45 und 18.45 Uhr an der Zaberfelder Str. 66 geparkt, als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Opel streifte und über die gesamte Fahrzeuglänge beschädigte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, 07133/ 2090 zu melden.

