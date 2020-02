Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Weinberghütte nach Blitzeinschlag abgebrannt Samstagnacht, gegen 22.30 Uhr, geriet eine Weinberghütte in Walterstal nach einem Blitzein-schlag in Brand. Die etwa 12 m x 5 m große Hütte gehört zu einem dort ansässigen Weingut und brannte nahezu vollständig bis auf die Grundmauern ab. Die Hütte befand sich in einem für die Feuerwehr schwer zugänglichem Gelände. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000,-- EUR geschätzt.

