POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.02.2020 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Schöntal: Unfallflucht Ein unbekannter Fahrzeuglenker befuhr Samstagmorgen, gegen 04.55 Uhr, die L 1046 in-nerorts in Richtung Sportplatz. In einer Rechtskurve gereit er nach links, überfuhr den Geh-weg und streifte die dortige Hausfassade. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 500,-- EUR. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen PKW VW Passat ('Typ 3G B 8), Bj.2014-2019, gehandelt hat. Hinweise bitte an das Polizeirevier Künzelsau, Tel.Nr. 07940/9400

