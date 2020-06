Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchte Strafgefangene durch Bundespolizei aufgegriffen

Köln (ots)

Sonntagmorgen kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine Frau am Ausgang des Kölner Hauptbahnhofes. Aufgrund eines vorliegenden Fahndungsfotos erkannten die Polizisten die Gesuchte wieder. Die 39-Jährige war nach einem Freigang aus einer psychiatrischen Klinik nicht zurückgekehrt und wurde durch die Polizei Limburg mit Fahndungsbildern gesucht. Die Beamten nahmen die Frau in Gewahrsam.

Bereits am Freitag hätte die 39-Jährige in die Klinik nach Hadamar zurückkehren sollen. Da sie jedoch nicht erschien, wurde sie im polizeilichen Fahndungssystem als entwichene Strafgefangene ausgeschrieben. Bei einem nächtlichen Streifengang entdeckten die Bundespolizisten die Frau aus Hessen am Ausgang des Kölner Hauptbahnhofes. Sie gab gegenüber den Beamten zu, die Gesuchte zu sein. Sie wurde zunächst in einer Kölner Klinik untergebracht, um am Folgetag zurück nach Hadamar gebracht zu werden.

