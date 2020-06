Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten bringen jungen Falken in Sicherheit

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen eines Streifengangs wurden am gestrigen Sonntagmorgen Bundespolizisten im Flughafengebäude auf einen jungen Greifvogel aufmerksam. Dieser hatte sich in den Eingangsbereich der Abflugebene im Terminal C verirrt und wirkte augenscheinlich hilflos. Ein Kollege der Bundespolizei vermutete sofort, dass es sich bei dem kleinen Greifvogel um einen jungen Falken handeln könnte. Die Bundespolizei kontaktierte die Auffangstation für Greifvögel für den Bereich Düsseldorf. Auf Bitten der Auffangstelle wurde der junge Vogel durch die Bundespolizisten dorthin verbracht und übergeben. Vor Ort bestätigte die Mitarbeiterin der Auffangstelle die ersten Vermutungen des Bundespolizisten und erläuterte, dass der junge Falke für sein Alter zwar relativ klein aber durchaus gesund sei. Die Mitarbeiterin versprach, dass der Greifvogel in der Station aufgepäppelt und anschließend wieder in die Freiheit entlassen würde.

Der Gerettete war seinem Freund und Helfer Polizeiobermeister Tim sichtlich dankbar und verhielt sich während der "Rettung" kooperativ und ließ sich bereitwillig helfen. Wie er in den Bereich gelangt war, blieb unklar.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell