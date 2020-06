Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum Montag, gegen 00:10 Uhr, schlug einen bislang noch unbekannten Täter die Seitenscheibe der Beifahrerseite, eines in der Dankelsbachstraße geparkte schwarzen BMW, X3, ein und durchwühlte die Mittelkonsole und das Handschuhfach. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR. Über die Höhe des Diebesgutes kann noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

