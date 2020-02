Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++Auto zerkratzt in Bad Nauheim+++Graffiti-Schmierereien in Butzbach+++Unfallflucht in Bad Nauheim+++Wohnungseinbruch in Echzell+++

Friedberg (ots)

>Auto zerkratzt in Bad Nauheim

Einen schwarzen Skoda Fabia beschädigten Vandalen zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr. Offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursachten sie einen circa 100 cm langen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite. So hinterließen die Straftäter einen Sachschaden, den die Polizei auf etwa 3.000 Euro schätzt. Das PKW parkte im Tatzeitraum in der Rotdornstraße in Bad Nauheim.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel: 06031 / 60 10.

+++

>Graffiti-Schmierereien in Butzbach

Zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und Montagmorgen, 05:00 Uhr "verzierten" Unbekannte eine Hauswand des Altenpflegezentrums in der Straße Hinter der Burg in Butzbach. Großflächig waren dort über eine Fläche von mehreren Quadratmetern am Montagmorgen mehrere Schriftzüge.

Hinweise erbittet die Polizei Butzbach, Tel: 06033 / 70 43 0

+++

>Unfallflucht in Bad Nauheim

Seinen roten Opel Karl fand dessen Eigentümer am vergangenen Montag mit beschädigter Heckstoßstange vor. Zwischen 06:45 Uhr und 14:40 Uhr parkte der Kleinwagen in der Auguste-Viktoria-Straße in Bad Nauheim. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Opel. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher die Örtlichkeit.

Die Polizei Friedberg ermittelt nun und erbittet Hinweise unter Tel: 06031 / 60 10.

+++

>Wohnungseinbruch in Echzell

Am vergangenen Montag brachen Unbekannte in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße im Ortsteil Bingenheim ein. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck und andere Gegenstände in einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel: 06031 / 60 10.

+++

Tobias Kremp, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell