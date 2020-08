Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280820-703: Blutprobe nach Flucht vor der Polizei

Waldbröl (ots)

Einer Polizeikontrolle auf der Wiehler Straße hat sich am späten Donnerstagabend (27. August) ein 29-Jähriger aus Windeck durch Flucht entzogen; er konnte jedoch wenig später dingfest gemacht werden. Gegen 23.40 Uhr hatte die Polizei auf der Wiehler Straße eine Kontrollstelle eingerichtet. Als die Beamten den Wagen des 29-Jährigen anhalten wollten, gab dieser allerdings Gas und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug wenig später verlassen aufgefunden werden. Den Fahrer, den die Beamten wiedererkennen konnten, trafen sie nicht weit entfernt an einer Tankstelle an. Es stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, was er auf freimütig zugab. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach der Entnahme einer Blutprobe musste er den Heimweg ohne das Fahrzeug antreten - dieses stellte die Polizei sicher.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell