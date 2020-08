Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280820-702: Motorradfahrer nach Überschlag schwer verletzt

Lindlar (ots)

Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Leverkusen ist am Donnerstag (27. August) auf der Schwarzenbachstraße verunglückt; er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer war gegen 12 Uhr mit einer Suzuki in Richtung Lindlar-Zentrum unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach dem Zusammenprall mit einem Leitpfosten überschlug er sich an dem angrenzenden Grünstreifen, wobei er sich so schwere Verletzungen zuzog, dass er in das Engelskirchener Krankenhaus eingeliefert werden musste. Während der Unfallaufnahme war die Schwarzenbachstraße für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

