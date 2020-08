Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Diebstahl von Käse-Verkaufswagen nur vorgetäuscht

Tuttlingen (ots)

Der Diebstahl eines Käse-Verkaufswagens, den ein 60-Jähriger der Polizei in der letzten Woche meldete, war nur vorgetäuscht. Die Ermittlungen der Tuttlinger Polizei ergaben einen ganz anderen Hintergrund für das plötzliche Fehlen des rund 25.000 Euro teuren Wagens. Aufgrund eines Presseaufrufs der Polizei in einer Zeitung kurz nach dem angezeigten Diebstahl meldete sich ein Anwohner aus einer Gemeinde bei Villingen und teilte mit, dass der offenbar gestohlene Verkaufswagen bei ihm vor dem Haus stehe. Die Polizei führte eine Spurensicherung durch, stellte dabei allerdings fest, dass das Fahrzeug unbeschädigt und abgeschlossen war. Auch das Zündschloss war noch voll funktionstüchtig. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Besitzer das Fahrzeug bereits im Mai an ein Pfandhaus veräußert und gleich wieder angemietet hatte. In der Folgezeit hatte der Mann die Miete des Fahrzeugs nicht bezahlt, weshalb der Vertrag gekündigt wurde. Aufforderungen des Pfandhauses, das Verkaufsfahrzeug zurückzugeben, kam er nicht nach, weshalb es von einem Beauftragten abgeholt wurde. Dies wurde ihm auch schriftlich mitgeteilt. Der 60-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat rechnen.

Ursprungsmeldung vom 5.8.2020:

POL-KN: (Tuttlingen) Diebstahl eines Verkaufsfahrzeuges (04.08.2020 - 05.08.2020)

Tuttlingen Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines weiß-gelb lackierten Verkaufsfahrzeugs der Marke Renault Master, das im Zeitraum von Dienstagabend, 20.00 Uhr, bis zum heutigen Mittwochmorgen, 06.00 Uhr, im Menzelweg gestohlen wurde. Das als Verkaufswagen für Käse genutzte Kraftfahrzeug mit einem Zeitwert von 25.000 Euro trug zur Tatzeit die Kennzeichenschilder TUT-IK884 und einen Kühlaufbau. Es war verschlossen im hinteren Bereich des im Wohngebiet Brunnental als Sackgasse ausgebauten Menzelwegs auf einem Privatgrundstück abgestellt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur genauen Tatzeit, zu Tatverdächtigen oder zu möglicherweise weiteren durch die Täter genutzten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen Tel. 07461 941-0, zu melden.

