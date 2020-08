Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) VW-Fahrer kollidiert mit Leitplanke und Gegenverkehr (13.08.2020)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden von mehreren tausend Euro ist es am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, auf der Balinger Straße gekommen. Ein 18-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit der Leitplanke, woraufhin er von dort abgewiesen wurde und in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 53-jähriger Autofahrer reagierte sofort und konnte dem VW und einer Kollision ausweichen. Hierdurch wurde der 53-Jährige jedoch leicht verletzt. Zunächst verließen beide Beteiligten nach einem kurzen Gespräch die Örtlichkeit. So auch der 18-Jährige, ohne sich um den Fremdschaden der Leitplanke in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Im Nachgang wurde der Verkehrsunfall jedoch von beiden Beteiligten der Polizei gemeldet.

