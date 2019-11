Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Dormagen - Kripo ermittelt

Dormagen-Hackenbroich

Am Donnerstagvormittag (07.11.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Sinnersdorfer Straße ein. In der Zeit von 10:15 Uhr bis 12:30 Uhr gelang es ungebetenen Gästen durch das Aufhebeln einer Tür sowie das Einschlagen eines Fensters sich Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten. Art und Umfang der Beute ist noch unbekannt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum an der Sinnersdorfer Straße gemacht haben, sich unter der 02131 300-0 zu melden.

Nutzen Sie das Angebot der Polizei im Rhein-Kreis Neuss und lassen Sie sich von den Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz zum Thema "Einbruchschutz" kostenlos beraten. Alle Informationen zu den umfassenden Vorträgen finden Sie auch hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

