Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Lkw gesehen?

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der am frühen Montagmorgen auf seinem Weg von Niederkirchen in Richtung Schallodenbach zwei Fahrzeuge touchiert hat. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Offenbar war der Lkw-Fahrer unterwegs kurz vor 7 Uhr von seinem Fahrstreifen ab- und über die Mittellinie hinaus gekommen - genau in dem Moment, als ihm ein Transporter und ein Pkw entgegen kamen. Die Folge: Der Lkw touchierte an beiden Fahrzeugen jeweils den linken Außenspiegel, so dass diese beschädigt wurden. Er fuhr jedoch, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Pritschen-Lkw (vermutlich 7,5 Tonner) gehandelt hat.

Weitere Verkehrsteilnehmer, die dem Lkw entgegenkamen oder denen der Lkw aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell