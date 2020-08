Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280820-706: 10-Jähriger bei Fahrradunfall leicht verletzt

Hückeswagen (ots)

Gegen 07.30 Uhr am heutigen Morgen (28. August) hat sich ein 10-Jähriger bei einem Fahrradunfall in Hückeswagen-Wiehagen leichte Verletzungen zugezogen. Der Junge aus Wipperfürth war mit seinem Fahrrad die stark abschüssige August-Lüttgenau-Straße auf dem linken Gehweg in Richtung Innenstadt heruntergefahren und laut Zeugenaussagen sehr flott unterwegs. Ein 22-Jähriger wollte zeitgleich mit seinem PKW aus der Straße Waag nach rechts auf die August-Lüttgenau-Straße in Richtung Wiehagen abbiegen. Als der Wagen des Hückeswageners an die August-Lüttgenau-Straße heranfuhr, konnte der Zehnjährige nicht mehr anhalten. Er versuchte nach rechts auf die Straße auszuweichen, streifte dabei aber das Auto und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu; ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur Untersuchung in das Krankenhaus nach Wipperfürth.

