Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Hecke in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am 04.04.2020, um 15:20 Uhr, rückte die Feuerwehr in Mutterstadt zu dem Brand einer Hecke im Bereich der Schule in der Ginsterstraße aus. Gebrannt hatte es an einer am Zaun befindlichen, zurückgeschnittenen Hecke. Zu Beschädigungen des Zaunes oder des Schulgebäudes kam es nicht. Die Brandursache ist unklar.

